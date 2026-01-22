Caen ocho por deshuesadero clandestino en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Un
operativo bien coordinado terminó por destapar lo que durante meses funcionó
como un taller clandestino del crimen; un inmueble donde tractocamiones robados
eran desmantelados pieza por pieza, lejos de la mirada pública y a plena luz
del día.
Ahí, en un predio de la zona conocida como San Miguel, fueron
sorprendidas ocho personas mientras presuntamente desvalijaban unidades de
carga recién robadas.
Las primeras revisiones permitieron asegurar varios
tractocamiones, además de refacciones y evidencia que apunta a una red dedicada
al robo de transporte de carga. Pero el hallazgo no terminó ahí, entre los
objetos localizados también aparecieron armas de fuego y equipos inhibidores de
señal, utilizados para anular los sistemas de rastreo satelital y permitir que
las unidades desaparecieran del mapa apenas salían a carretera.
Las investigaciones preliminares señalan que los vehículos
habrían sido robados principalmente en la autopista México–Querétaro, una de
las rutas más golpeadas por este delito, para luego ser trasladados a Tecámac.
Ahí, además de desmantelar los camiones, la mercancía era retirada y
presuntamente colocada en el mercado ilegal.
Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las indagatorias continúan para ubicar a más involucrados.
