jueves, 22 de enero de 2026

Caen ocho por deshuesadero clandestino en Tecámac


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Un operativo bien coordinado terminó por destapar lo que durante meses funcionó como un taller clandestino del crimen; un inmueble donde tractocamiones robados eran desmantelados pieza por pieza, lejos de la mirada pública y a plena luz del día.

Ahí, en un predio de la zona conocida como San Miguel, fueron sorprendidas ocho personas mientras presuntamente desvalijaban unidades de carga recién robadas.

Las primeras revisiones permitieron asegurar varios tractocamiones, además de refacciones y evidencia que apunta a una red dedicada al robo de transporte de carga. Pero el hallazgo no terminó ahí, entre los objetos localizados también aparecieron armas de fuego y equipos inhibidores de señal, utilizados para anular los sistemas de rastreo satelital y permitir que las unidades desaparecieran del mapa apenas salían a carretera.

Las investigaciones preliminares señalan que los vehículos habrían sido robados principalmente en la autopista México–Querétaro, una de las rutas más golpeadas por este delito, para luego ser trasladados a Tecámac. Ahí, además de desmantelar los camiones, la mercancía era retirada y presuntamente colocada en el mercado ilegal.

Los ocho detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras las indagatorias continúan para ubicar a más involucrados.

