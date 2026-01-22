Treinta y siete capos cruzan la frontera: Operativo silencioso rumbo a Estados Unidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un martes
de movimientos poco habituales marcó el Aeropuerto Internacional de Toluca y el
penal federal de El Altiplano. Sin anuncios previos ni reflectores, el gobierno
mexicano concretó la extradición de 37 criminales de alta peligrosidad a
Estados Unidos, donde enfrentarán procesos judiciales pendientes desde hace
años.
El traslado incluyó a figuras de peso dentro del mapa del
narcotráfico. Entre los peces gordos destacan Ricardo González, “El Ricky”,
identificado como líder del Cártel del Noreste; Armando Gómez, “Delta 1”,
señalado como jefe del brazo armado del CJNG; “El Señor de la Silla” y “Payo
Zurita”, operadores ligados a los Beltrán Leyva; así como “El Cubano”,
encargado de logística del Cártel del Pacífico, con base en Sinaloa.
Las maniobras comenzaron desde distintos centros
penitenciarios federales, entre ellos Almoloya de Juárez. Los traslados se
realizaron de forma escalonada hacia Toluca, desde donde aeronaves de las
Fuerzas Armadas despegaron con destino a San Antonio, Houston, San Diego y
Washington.
De acuerdo con las autoridades, la entrega de los detenidos
se efectuó bajo acuerdos bilaterales que descartan la aplicación de la pena de
muerte en su contra, uno de los puntos centrales de la negociación con el
gobierno estadounidense.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que
con esta acción ya suman 92 extraditados durante la presente administración. El
objetivo, afirmó, es cortar de raíz la capacidad de estos líderes para seguir
operando y ordenando actos de violencia desde prisiones mexicanas.
Aunque el operativo fue de gran escala, la lista completa de los nombres extraditados permanece bajo reserva.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión