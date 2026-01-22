jueves, 22 de enero de 2026

Treinta y siete capos cruzan la frontera: Operativo silencioso rumbo a Estados Unidos


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Un martes de movimientos poco habituales marcó el Aeropuerto Internacional de Toluca y el penal federal de El Altiplano. Sin anuncios previos ni reflectores, el gobierno mexicano concretó la extradición de 37 criminales de alta peligrosidad a Estados Unidos, donde enfrentarán procesos judiciales pendientes desde hace años.

El traslado incluyó a figuras de peso dentro del mapa del narcotráfico. Entre los peces gordos destacan Ricardo González, “El Ricky”, identificado como líder del Cártel del Noreste; Armando Gómez, “Delta 1”, señalado como jefe del brazo armado del CJNG; “El Señor de la Silla” y “Payo Zurita”, operadores ligados a los Beltrán Leyva; así como “El Cubano”, encargado de logística del Cártel del Pacífico, con base en Sinaloa.

Las maniobras comenzaron desde distintos centros penitenciarios federales, entre ellos Almoloya de Juárez. Los traslados se realizaron de forma escalonada hacia Toluca, desde donde aeronaves de las Fuerzas Armadas despegaron con destino a San Antonio, Houston, San Diego y Washington.

De acuerdo con las autoridades, la entrega de los detenidos se efectuó bajo acuerdos bilaterales que descartan la aplicación de la pena de muerte en su contra, uno de los puntos centrales de la negociación con el gobierno estadounidense.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que con esta acción ya suman 92 extraditados durante la presente administración. El objetivo, afirmó, es cortar de raíz la capacidad de estos líderes para seguir operando y ordenando actos de violencia desde prisiones mexicanas.

Aunque el operativo fue de gran escala, la lista completa de los nombres extraditados permanece bajo reserva.

