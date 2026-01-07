miércoles, 7 de enero de 2026

Cateo de madrugada destapa nido de autopartes en Ecatepec


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En la colonia Jardines de Tepeyac la justicia tocó la puerta con orden en mano cuando lo que parecía una casa más. escondía un secreto a fierro pelado; un vehículo robado y un cementerio de autopartes.

Todo comenzó el 30 de diciembre de 2025, cuando un automovilista denunció el robo de su Volkswagen Tiguan 2024, color blanco. El Ministerio Público no quitó el dedo del renglón y, tras semanas de rastreo, dio con la posible guarida del botín.

La madrugada de ayer, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), ejecutaron un cateo autorizado por un juez. No fue al tanteo, iban directo al blanco.

Al ingresar legalmente al inmueble señalado, ahí estaba la camioneta robada, ya con signos de desmantelamiento, como si la hubieran empezado a despedazar a mordidas. Alrededor, el horror mecánico de autopartes regadas, pedacería de motores, cables, asientos, volantes, llantas y hasta computadoras vehiculares, todo indicando que el lugar operaba como guarida para el robo y desarme de unidades.

El vehículo fue recuperado, el inmueble quedó asegurado y la diligencia fue concluida por el Ministerio Público, que ahora preserva cada evidencia para armar el rompecabezas criminal.

