Cateo de madrugada destapa nido de autopartes en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En la
colonia Jardines de Tepeyac la justicia tocó la puerta con orden en mano cuando
lo que parecía una casa más. escondía un secreto a fierro pelado; un vehículo
robado y un cementerio de autopartes.
Todo comenzó el 30 de diciembre de 2025, cuando un automovilista denunció el robo de su Volkswagen Tiguan 2024, color blanco. El Ministerio Público no quitó el dedo del renglón y, tras semanas de rastreo, dio con la posible guarida del botín.
La madrugada de ayer, elementos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de
Seguridad del Estado de México (SSEM), ejecutaron un cateo autorizado por un
juez. No fue al tanteo, iban directo al blanco.
Al ingresar legalmente al inmueble señalado, ahí estaba la
camioneta robada, ya con signos de desmantelamiento, como si la hubieran
empezado a despedazar a mordidas. Alrededor, el horror mecánico de autopartes
regadas, pedacería de motores, cables, asientos, volantes, llantas y hasta
computadoras vehiculares, todo indicando que el lugar operaba como guarida para
el robo y desarme de unidades.
El vehículo fue recuperado, el inmueble quedó asegurado y la diligencia fue concluida por el Ministerio Público, que ahora preserva cada evidencia para armar el rompecabezas criminal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión