miércoles, 7 de enero de 2026

Desaparecidas vuelven con vida; procesan a cuatro por trata de personas


Desaparecidas vuelven con vida; procesan a cuatro por trata de personas

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- La madrugada dejó de ser cómplice en Chimalhuacán, cuando la ley irrumpió para poner fin a una historia marcada por el abuso y el silencio. Tras una investigación firme y documentada, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México consiguió la vinculación a proceso de cuatro personas por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en agravio de tres mujeres.

El caso se originó a partir de la desaparición de dos hermanas, reportadas desde el 17 de diciembre, quienes habían sido vistas por última vez en Temascalapa. La esperanza se mantuvo viva hasta que una llamada ciudadana alertó a la policía municipal de Chimalhuacán sobre su posible paradero en la colonia Talabarteros, lo que permitió activar un operativo que marcaría la diferencia entre la impunidad y la justicia y daría cierre al infierno que vivían.

Las autoridades ingresaron a un inmueble de la zona, donde fueron localizadas tres mujeres privadas de su libertad, dos de ellas menores de edad. De acuerdo con las indagatorias, las víctimas eran retenidas contra su voluntad y presuntamente obligadas a ejercer la prostitución. La intervención policial puso fin al cautiverio y permitió que las afectadas fueran resguardadas y canalizadas para recibir atención integral.

En el lugar fueron detenidos Edwin “N”, Edson “N”, Elizabeth Monserrat “N” y Jessica “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Tras valorar los elementos de prueba, un Juez determinó su vinculación a proceso, estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Mientras las víctimas inician el camino de la recuperación, el inmueble fue asegurado para preservar evidencias y el caso continúa su curso legal.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 