Desaparecidas vuelven con vida; procesan a cuatro por trata de personas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- La
madrugada dejó de ser cómplice en Chimalhuacán, cuando la ley irrumpió para
poner fin a una historia marcada por el abuso y el silencio. Tras una
investigación firme y documentada, la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México consiguió la vinculación a proceso de cuatro personas por su presunta
responsabilidad en el delito de trata de personas, en agravio de tres mujeres.
El caso se originó a partir de la desaparición de dos
hermanas, reportadas desde el 17 de diciembre, quienes habían sido vistas por
última vez en Temascalapa. La esperanza se mantuvo viva hasta que una llamada
ciudadana alertó a la policía municipal de Chimalhuacán sobre su posible
paradero en la colonia Talabarteros, lo que permitió activar un operativo que
marcaría la diferencia entre la impunidad y la justicia y daría cierre al
infierno que vivían.
Las autoridades ingresaron a un inmueble de la zona, donde
fueron localizadas tres mujeres privadas de su libertad, dos de ellas menores
de edad. De acuerdo con las indagatorias, las víctimas eran retenidas contra su
voluntad y presuntamente obligadas a ejercer la prostitución. La intervención
policial puso fin al cautiverio y permitió que las afectadas fueran
resguardadas y canalizadas para recibir atención integral.
En el lugar fueron detenidos Edwin “N”, Edson “N”, Elizabeth
Monserrat “N” y Jessica “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio
Público. Tras valorar los elementos de prueba, un Juez determinó su vinculación
a proceso, estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la
investigación complementaria, con pleno respeto al debido proceso y a la
presunción de inocencia.
Mientras las víctimas inician el camino de la recuperación, el inmueble fue asegurado para preservar evidencias y el caso continúa su curso legal.
