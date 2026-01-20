Dan banderazo de salida a 57 nuevas unidades de la Línea II del Mexibús
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Con el ruido del motor nuevo y el ánimo de fiesta por el aniversario, el Gobierno del Estado de México dio el banderazo de salida a 27 nuevas unidades de la Línea II del Mexibús, una acción que busca aliviar el ir y venir diario de más de 102 mil usuarios que cruzan Ecatepec, Coacalco, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli.
En el marco del onceavo aniversario de esta línea, el
gobierno mexiquense dio el arranque de la renovación vehicular sobre el
corredor Las Américas–La Quebrada, una de las rutas más movidas del norte del
Valle de México, donde el transporte nunca descansa y la demanda crece todos
los días.
Con estas unidades, la flota de la Línea II suma ya 57 camiones de última generación contando con 30 autobuses articulados de 18 metros con capacidad para 160 pasajeros, 15 unidades totalmente eléctricas con el mismo aforo y 12 camiones del llamado servicio rosa, de 12 metros, pensados para viajes más seguros y cómodos, especialmente para mujeres.
Los nuevos vehículos llegan con tecnología Euro 6 y
eléctrica, cámaras de vigilancia, sensores de aforo, accesibilidad universal y
un funcionamiento más silencioso, algo que se agradece tanto dentro del camión
como en las calles.
En materia ambiental, las autoridades señalaron que esta
modernización permitirá dejar de emitir alrededor de 490 toneladas de
contaminantes al año. Para respaldar el cambio, se instalará infraestructura de
carga eléctrica y paneles solares, apostándole a un sistema más limpio y
eficiente.
La inversión supera los 200 millones de pesos y corre a
cargo de la empresa Transcomunicador, en un esquema de colaboración con el
gobierno estatal que, según se dijo, busca que el transporte deje de ser
sinónimo de atraso.
Durante el evento, el subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado, subrayó que la prioridad es dignificar el transporte, hacerlo más seguro y confiable, y reducir los tiempos de traslado para la gente que pasa horas entre camiones y estaciones. Por su parte, Alejandro Viedma, subsecretario general de Gobierno, reconoció el esfuerzo de los transportistas que están tomando parte en esta modernización.
