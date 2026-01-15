VIDEO: Trabajadores controlan fuga de gas en pipa y evitan tragedia
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tultitlán.- El susto
se dejó sentir la tarde de este miércoles en la colonia Buenavista, cuando una
pipa que transportaba gas comenzó a soltar el combustible a plena calle,
generando alarma entre vecinos y automovilistas que pasaban por la zona.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Hermenegildo Galena, donde de pronto el gas empezó a salir directamente de la unidad. Dos trabajadores que viajaban en la pipa no esperaron a que la situación se saliera de control y, con rapidez, lograron maniobrar para cerrar la fuga, evitando una posible tragedia.
Mientras el olor a gas se extendía por la zona, elementos de
emergencia arribaron al sitio para valorar la situación y asegurar el área.
Tras la revisión, se confirmó que la fuga había sido controlada y que no hubo
personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la evacuación de viviendas
cercanas.
El momento quedó registrado por las cámaras del C5, que
captaron cómo el gas escapaba de la pipa y la rápida reacción de los
trabajadores. Aunque el incidente no pasó a mayores, el episodio volvió a
encender la alerta sobre los riesgos que implica el transporte de materiales
peligrosos en zonas habitadas.
Al final, todo quedó en un buen susto, ya que, desde la tragedia de Iztapalapa, el miedo hacia fugas de pipas ya no ha sido el mismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión