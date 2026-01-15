Encuentran cuerpo humano dentro de un sillón abandonado en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Todo
transcurría con normalidad, hasta que pobladores de San Francisco Cuatliquixca
se dieron cuenta que habían abandonado un sillón viejo con un diablito, pues no
faltó el curioso que se acercó a comprobar del estado actual del mueble, pero
se convirtió en una escena macabra que dejó helados a todos.
La tarde del lunes, habitantes de la zona notaron un bulto
extraño que sobresalía por la parte inferior del mueble. Al acercarse,
descubrieron que no era basura… era el hueso de un hombre sin vida.
Inmediatamente dieron aviso a la policía municipal.
Al llegar, los agentes confirmaron la peor noticia, dentro
del sillón estaba el cuerpo de un hombre de aproximadamente 35 años, maniatado,
con una bolsa en la cabeza y con varios impactos de arma de fuego. Entre sus
pertenencias hallaron una credencial a nombre de Juan Carlos “N”, aunque la
Fiscalía aclaró que la identidad deberá confirmarse mediante estudios forenses.
Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México realizó las diligencias en el lugar, levantó indicios y trasladó el
cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.
Los vecinos aseguran que en la zona no es raro encontrar muebles y objetos abandonados, pero jamás imaginaron que dentro de un sillón, pudieran meter a alguien de esa manera.
