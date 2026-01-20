Celebran el Día de Reyes en Teotihuacán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- Con
motivo del Día de los Reyes Magos, el Ayuntamiento y el Sistema Municipal DIF
Teotihuacan organizaron un festejo dedicado a familias y pequeños del
municipio, en una jornada que reunió alegría, espectáculos y convivencia
familiar.
El evento se llevó a cabo en el deportivo Filiberto Cedillo, donde cientos de pequeños, acompañados de sus familiares, disfrutaron de la presentación de las Guerreras K-pop y de personajes entrañables como Elsa, Ana, Olaf y Luli Pampín.
La celebración incluyó regalos, rifas y una amplia variedad
de actividades recreativas, entre ellas stands de dibujo, pintacaritas, juegos
inflables, además de palomitas y bebidas para los asistentes.
Durante la convivencia, el presidente municipal, Mario Paredes de la Torre, dirigió un breve mensaje en el que destacó la importancia de fortalecer los espacios de unión familiar y de trabajar por el bienestar de la niñez, señalando que las sonrisas de los niños son reflejo del compromiso social de la administración municipal.
Tras horas de divertimento, los pequeños teotihuacanos, ya cansados pero alegres por los detalles recibidos y las presentaciones disfrutadas, tomaron rumbo acompañado de sus papás, tías y abuelos hacia sus destinos.
