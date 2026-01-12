Gobierno mexiquense supervisa mejora de imagen urbana en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- El Gobierno del Estado de México supervisa los trabajos de mejora
de imagen urbana que se realizan en el municipio de San Martín de las
Pirámides, como parte del Programa de Obra Pública, con el objetivo de
fortalecer el desarrollo social, económico y turístico de la región. La
intervención se lleva a cabo en la Avenida Tuxpan, una de las vialidades más
importantes del municipio.
La supervisión estuvo a cargo de Carlos Maza Lara,
secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura del Estado de México, quien
constató el avance de la obra en coordinación con el presidente municipal de
San Martín de las Pirámides, José Meneses Benítez. Ambos destacaron la
importancia de estas acciones para transformar el entorno urbano y mejorar la calidad
de vida de los vecinos.
Los trabajos contemplan la rehabilitación integral de la
avenida mediante pavimentación con concreto hidráulico, así como la
construcción de un arco de bienvenida, un andador y una ciclopista. Además, se
realiza la instalación de luminarias y mobiliario urbano que contribuirán a
generar espacios públicos más seguros, funcionales y atractivos.
Con estas acciones se busca mejorar la imagen urbana,
incrementar el potencial turístico y comercial del municipio, dinamizar la
economía local y fortalecer la movilidad y seguridad para peatones, ciclistas y
automovilistas. La obra registra un avance del 55 por ciento y se estima que
concluya a finales de febrero.
Las autoridades estatales y municipales coincidieron en que
la obra pública es un motor de desarrollo social y económico, ya que fomenta la
llegada de visitantes, impulsa el comercio local y promueve el bienestar de las
familias mexiquenses, al ofrecer un entorno urbano moderno, digno y seguro.
“Esta obra está pensada para la gente, para que nuestras familias cuenten con espacios más dignos, seguros y funcionales. Queremos que San Martín de las Pirámides siga creciendo, reciba más visitantes y genere mejores oportunidades para todos”, señaló Meneses Benítez.
