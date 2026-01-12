Detienen a dos con más de 400 dosis de polvo blanco en Coyotepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Coyotepec.- En la
colonia Acocalco, la mañana del lunes la policía estatal detuvo a dos personas
que andaban presuntamente metidas en narcomenudeo. La intervención dejó sobre
la mesa 478 envoltorios con polvo blanco, que al parecer es cocaína en piedra,
y una motocicleta que usaban para moverse por el barrio.
Según los reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado
de México (SSEM), los patrulleros habían montado un punto de revisión mientras
hacían su ronda habitual. Al marcar el alto a la moto con dos ocupantes,
checaron en el Centro de Mando y vieron que la unidad no estaba reportada como
robada.
Pero la curiosidad de los uniformados rindió frutos. En la
bolsa derecha de la chamarra del hombre, identificado como Eduardo “N” de 30
años, encontraron 400 dosis de papel. La mujer que iba con él, Cinthia “N” de
32, cargaba otros 78 empaques con la misma sustancia.
Los dos fueron puestos a disposición, se les informaron sus derechos y la droga, junto con la moto, se llevó a la Agencia del Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente y definir su situación jurídica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión