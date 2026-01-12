Mario Paredes inaugura obras en Teotihuacán y supervisa avances en Plaza Juárez
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- El
Presidente Municipal de Teotihuacán, Mario Paredes de la Torre, realizó este
sábado una gira de inauguración de obras en distintos puntos del municipio,
entre ellos la entrega oficial de la explanada de la comunidad de Zacualuca y
la supervisión de la obra que se lleva a cabo en la Plaza Juárez por parte de
la Junta de Caminos del Estado de México, con el propósito de constatar los
avances y verificar las condiciones para la circulación vehicular.
En la comunidad de Zacualuca, en compañía de funcionarios y
vecinos, Paredes de la Torre inauguró la explanada y baños públicos con los que
ahora cuentan, siendo de gran beneficio para los pobladores.
Durante el recorrido en la cabecera municipal, el mandatario municipal dio la indicación de abrir al tránsito vehicular, a partir de esa misma noche, el extremo norte de la Plaza Juárez, tramo en el que los trabajos han sido concluidos y cuya superficie se encuentra en condiciones óptimas para su uso. Con esto se restablece la circulación habitual en la calle Vicente Guerrero en un solo sentido, de oriente a poniente.
Aunado, se informó que a partir de hoy darán inicio los
trabajos en el extremo sur de la Plaza Juárez, desde la parte faltante de la
calle Guadalupe Victoria hasta el frente del Palacio Municipal. Durante esta
etapa, el paso vehicular será suspendido, contando como vía alterna la
explanada de la catedral.
Conforme avance la obra, se implementará un doble sentido parcial en la calle Vicente Guerrero y en la zona norte de la Plaza Juárez. De manera temporal, la circulación vehicular en la calle Allende, en el tramo comprendido de Don Micho a Banamex, será de doble sentido.
El Ayuntamiento de Teotihuacán exhortó a vecinos,
comerciantes y automovilistas a mantenerse informados sobre los avances de la
obra, así como a respetar los avisos y la señalización colocada en la zona, ya
que próximamente iniciarán los trabajos de sustitución del pavimento en la
avenida Adolfo López Mateos, también conocida como Calzada de los Ahuehuetes,
lo que implicará la aplicación de medidas especiales para la circulación
vehicular, mismas que serán anunciadas oportunamente conforme avance dicha
obra.
También aprovechó para inaugurar la pavimentación con
concreto asfáltico en la calle Salvador Sánchez Colín y la pavimentación con
concreto asfáltico en la prolongación Abasolo, ambas de San Juan Evangelista.
“Estos trabajos son para nuestros vecinos, quienes siempre se han mostrado de una forma participativa. Seguiremos trabajando de la mano con las instancias gubernamentales para el avance de nuestro municipio”, aseveró Paredes de la Torre.
