martes, 13 de enero de 2026

Diputados discutirán nuevas medidas contra la extorsión y la delincuencia en quinto periodo extraordinario


Diputados discutirán nuevas medidas contra la extorsión y la delincuencia en quinto periodo extraordinario

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Congreso del Estado de México celebrará el próximo 15 de enero su quinto periodo extraordinario de sesiones para discutir una serie de reformas en materia de seguridad impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez y el grupo parlamentario del PRI. Durante la sesión, los diputados votarán dictámenes que buscan reforzar la lucha contra la extorsión conocida como “cobro de piso”, ampliar las facultades de investigación de las policías estatales y municipales, mejorar la coordinación entre distintas instituciones y fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.

Entre los proyectos que se discutirán se encuentra una iniciativa presentada por los diputados priistas Elías Rescala Jiménez y Mariano Camacho San Martín, que propone perseguir de oficio el delito de extorsión y establecer un marco legal más sólido para prevenir, atender y combatir este tipo de ilícitos. En paralelo, la gobernadora ha impulsado reformas que regulan de manera integral la prevención y sanción de la extorsión y otros delitos relacionados, así como la participación directa de las fuerzas policiales en investigaciones criminales, junto con el Ministerio Público.

La diputada Zaira Cedillo Silva, de Morena, informó que también se votará un dictamen para reconocer a las mesas de paz como instancias de decisión inmediata y de coordinación operativa. Las reformas incluyen además la ampliación de las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, la actualización de la coordinación interinstitucional, la profesionalización de los cuerpos policiales y la promoción de la participación comunitaria en la seguridad pública.

Otro punto central será el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, mediante una mayor capacidad de investigación y acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y los sectores público y privado. Según las autoridades, estas reformas buscan consolidar un modelo de seguridad centrado en las personas, respetuoso de los derechos humanos y capaz de garantizar la paz social.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 