Diputados discutirán nuevas medidas contra la extorsión y la delincuencia en quinto periodo extraordinario
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El Congreso
del Estado de México celebrará el próximo 15 de enero su quinto periodo
extraordinario de sesiones para discutir una serie de reformas en materia de
seguridad impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez y el grupo parlamentario
del PRI. Durante la sesión, los diputados votarán dictámenes que buscan
reforzar la lucha contra la extorsión conocida como “cobro de piso”, ampliar
las facultades de investigación de las policías estatales y municipales,
mejorar la coordinación entre distintas instituciones y fortalecer la búsqueda
de personas desaparecidas.
Entre los proyectos que se discutirán se encuentra una
iniciativa presentada por los diputados priistas Elías Rescala Jiménez y
Mariano Camacho San Martín, que propone perseguir de oficio el delito de
extorsión y establecer un marco legal más sólido para prevenir, atender y
combatir este tipo de ilícitos. En paralelo, la gobernadora ha impulsado
reformas que regulan de manera integral la prevención y sanción de la extorsión
y otros delitos relacionados, así como la participación directa de las fuerzas
policiales en investigaciones criminales, junto con el Ministerio Público.
La diputada Zaira Cedillo Silva, de Morena, informó que
también se votará un dictamen para reconocer a las mesas de paz como instancias
de decisión inmediata y de coordinación operativa. Las reformas incluyen además
la ampliación de las facultades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad,
la actualización de la coordinación interinstitucional, la profesionalización
de los cuerpos policiales y la promoción de la participación comunitaria en la
seguridad pública.
Otro punto central será el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas o no localizadas, mediante una mayor capacidad de investigación y acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno y los sectores público y privado. Según las autoridades, estas reformas buscan consolidar un modelo de seguridad centrado en las personas, respetuoso de los derechos humanos y capaz de garantizar la paz social.
