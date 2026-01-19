El 2025 concluye con un registro de 278 mil empleos formales. Segundo año consecutivo en alcanzar cifras mínimas
Ciudad de México 8 de enero de 2026. El 2025 cerró con la
generación de 278 mil 697 empleos formales según el reporte mensual del
Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra apenas por arriba a la registrada
en 2024 de 213 mil empleos formales.
Por segundo año consecutivo el mercado laboral mexicano
reportó mínimos históricos de menos 300 mil puestos de trabajos formales
creados durante un año. El mercado laboral reportaba un rango de creación de
empleo formal entre los 300 mil y 800 mil puestos de trabajo.
Aunque anualmente se necesitan crear entre un millón y un millón
200 mil empleos formales para cobijar a la población que se integra al mercado
laboral.
“A lo largo del año observamos cómo la incertidumbre por
factores que tienen que ver con las relaciones comerciales de México iba
menguando en la generación de puestos de trabajo. Eso mantuvo a los empleadores
en modo alerta y en pausa o repensando la contratación de personal, una
tendencia sostenida de todo 2025”, destacó Alberto Alesi, Director General de
ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.
Un punto importante a destacar es que el reporte de puestos
de trabajo formales se vio ampliamente beneficiado gracias a la política
formalización de trabajadores de plataforma que cerró con 206 mil 521 personas
en la formalidad.
“Si no hubiésemos tenido ese excedente, que no estaba
previsto este año, seguramente hubiésemos terminado hacia cifras más
conservadoras o decrecientes. No podemos decir que ha sido un año negativo
porque son personas reales que accedieron al sistema nacional de Seguridad
Social”,
La cifra de empleos formales fue superior a la expectativa que pronosticó ManpowerGroup para 2025 de entre los 40 mil y hasta 150 mil empleos en todo el año.
Diciembre, se cancelan 320 mil 692 puestos de trabajo
En el último mes del año se observó una disminución de
320,692 trabajadores, lo cual concuerda con el patrón histórico de bajas
registrado habitualmente en diciembre.
Esta cifra contrasta favorablemente con la caída de 405,259 empleos formales del año pasado, que constituyó la baja más significativa registrada para un mes de diciembre en los últimos 20 años.
Previamente, las bajas de diciembre se presentaron de la
siguiente forma los últimos años:
● Diciembre
2023 -384 mil 882 empleos
● Diciembre
2022 -345 mil 705
● Diciembre
2021 -312 mil 902 empleos
“Recordar siempre que las bajas de diciembre obedecen a un tema cíclico, el cierre de plantas de producción, el término de trabajos en obras temporales, cierres productivos y ventas de temporada, relacionados con sectores como manufactura, comercio y servicios. Se espera que para el primer trimestre de 2026 parte de esos empleos perdidos puedan recuperarse como ocurre año con año”, detalló Alberto Alesi.
En 2026 incertidumbre continuará afectando el mercado
laboral
Para los tres primeros meses de 2026, de enero a marzo, se
prevé una actitud de máxima prudencia entre los empleadores. La incertidumbre
externa, las nuevas regulaciones laborales y la renegociación del T-MEC son
factores claves para el dinamismo del empleo formal.
En la última edición de la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup México, se pronostica el 38% de las organizaciones planea incrementar su plantilla; el 15% prevé una reducción; el 34% no anticipa modificaciones, y el 13% aún no decide sobre posibles ajustes durante los tres primeros meses del año.
Para el periodo de enero a marzo del 2026, todos los
sectores pronostican intenciones de contratación positivas; los Sectores más
optimistas:
Finanzas y Seguros (49%)
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (31%)
Construcción y Bienes Raíces (25%)
Los Sectores más cautelosos:
Servicios Públicos y Recursos Naturales (14%)
Sector Público, Salud y Servicios Sociales (18%)
Información (18%)
“Siempre que haya certidumbre, seguridad jurídica, seguridad
física y acceso a recursos va a ser más la cantidad de inversión que se llegue
a atraer o ampliar. Ya que la inversión es el motor de la generación de empleo
formal" subrayó el Director General de ManpowerGroup para México, Caribe y
Centroamérica.
ManpowerGroup no anticipa un escenario negativo, pero sí uno marcadamente más cauto; para 2026 la cifra de empleo formal podría ubicarse entre los 150 mil y 300 mil empleos formales.
