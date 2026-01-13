Detienen a uno por detonaciones de arma en Naucalpan
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- Todo se
registró en la colonia Laderas de San Mateo, sobre la calle Piñón, cuando los
vecinos ya no aguantaron más el estruendo seco de los disparos y marcaron al
9-1-1. Decían que un sujeto, fuera de sí y presuntamente bajo los efectos de
alguna droga, estaba realizando detonaciones sin importarle las consecuencias.
El reporte encendió las alertas y en cuestión de minutos se armó el movimiento
policial con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México,
apoyados desde el C5, que peinaron la zona hasta dar con el origen del
escándalo.
Al llegar, los uniformados detectaron a un hombre que aún
manipulaba el arma; al verse descubierto intentó darse a la fuga, pero no llegó
lejos. Fue alcanzado y asegurado en el lugar. Se trata de Emanuel “N” de 36
años, a quien se le decomisó un revólver calibre .380, dos cartuchos útiles y
cuatro casquillos ya percutidos, clara señal de que los disparos no eran cuento
de vecinos.
Al sujeto se le atribuyen de manera preliminar los delitos de portación de arma de fuego y ataque peligroso. Tras informarle sus derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con el arma y los indicios, donde se decidirá su situación jurídica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión