Hospital mexiquense suma 68 cirugías con sistema robótico
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con apenas
unas semanas de operación, la Unidad de Cirugía de Inteligencia Robótica
Versius ya marca un cambio en la atención médica pública del Estado de México,
al registrar 68 cirugías de mínima invasión realizadas en menos de dos meses en
el Centro Médico “Lic. Adolfo López Mateos”, en Toluca, en beneficio de
pacientes que no cuentan con seguridad social.
Desde el 28 de noviembre, este equipo de alta tecnología ha permitido llevar a cabo procedimientos quirúrgicos con mayor precisión y una recuperación más rápida, lo que se traduce en estancias hospitalarias más cortas y una atención más eficiente. La Secretaría de Salud estatal informó que el Estado de México es la única entidad del país que cuenta con esta tecnología en un hospital público, resultado de una inversión de 53 millones de pesos destinada a la adquisición del equipo y la adecuación del quirófano.
La secretaria de Salud, Macarena Montoya, destacó que este
avance fortalece los servicios gratuitos para quienes más lo necesitan,
especialmente en áreas como urología, ginecología, cirugía torácica y
procedimientos de la cavidad abdominal. Especialistas que ya han utilizado el
sistema, como el doctor Alfredo Cortés Algara, director del Instituto Materno
Infantil del Estado de México, señalaron que la cirugía robótica ofrece una
mejor visión al cirujano y reduce el uso de antibióticos y analgésicos.
Otro de los beneficios es que los pacientes pueden dar alta al día siguiente de la intervención y continuar su recuperación en casa, lo que les permite reincorporarse con mayor rapidez a sus actividades cotidianas. Para acceder a este tipo de procedimientos, los casos son evaluados previamente mediante estudios físicos y revisados por el Comité de Cirugía Robótica, mientras el personal médico recibe capacitación continua para el manejo de esta tecnología.
