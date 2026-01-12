lunes, 12 de enero de 2026

Secretaría de Seguridad pone en marcha “Operativo Regreso a Clases 2026”

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- La mañana de este lunes amaneció con un despliegue poco común en las calles del Estado de México. Desde temprano, la Secretaría de Seguridad (SSEM) puso en marcha el “Operativo Regreso a Clases 2026”, una estrategia pensada para que los estudiantes volvieran a las aulas sin sobresaltos y con la certeza de que padres, maestros y personal administrativo tendrían un regreso seguro.

Según informaron las autoridades, la acción no se limitó a unas cuantas escuelas; en total, mil 342 elementos de seguridad recorrieron la entidad en 415 unidades, con presencia fija en 714 planteles y vigilancia itinerante en 21 mil 752 instituciones educativas de todos los niveles. La medida tocó a más de cuatro millones de estudiantes y a casi 250 mil docentes, un esfuerzo que, aseguran, buscó cubrir desde los salones hasta las calles cercanas a los planteles.

Un ejército de 20 mil cámaras conectadas al C5 monitoreó cada rincón, mientras 25 binomios caninos y 25 caballos participaron en rondines a pie y motorizados, incluso se apoyaron de drones para supervisar desde el aire, un ojo extra para mantener el orden y vigilar las rutas escolares.

Durante el operativo, los agentes colocaron cordones de seguridad en tramos carreteros, puentes peatonales, paradas y rutas de transporte público, y mantuvieron presencia en vialidades con más tráfico. También se realizaron labores de prevención contra robos a transeúntes y vehículos, además de vigilancia para evitar la venta de drogas cerca de las escuelas.

Todas estas acciones se extendieron a los 125 municipios del Estado de México. Los encargados del operativo aseguraron que todo se realizó bajo protocolos estrictos, con respeto a los derechos humanos y buscando que la comunidad estudiantil pudiera moverse libre y segura.

Para quienes volvieron a clases hoy, la imagen era clara, más policías, más vigilancia y un mensaje que la seguridad, al menos por ahora, no será un obstáculo para empezar el año escolar.

