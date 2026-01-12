Secretaría de Seguridad pone en marcha “Operativo Regreso a Clases 2026”
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- La mañana de este
lunes amaneció con un despliegue poco común en las calles del Estado de México.
Desde temprano, la Secretaría de Seguridad (SSEM) puso en marcha el “Operativo
Regreso a Clases 2026”, una estrategia pensada para que los estudiantes
volvieran a las aulas sin sobresaltos y con la certeza de que padres, maestros
y personal administrativo tendrían un regreso seguro.
Según informaron las autoridades, la acción no se limitó a unas cuantas escuelas; en total, mil 342 elementos de seguridad recorrieron la entidad en 415 unidades, con presencia fija en 714 planteles y vigilancia itinerante en 21 mil 752 instituciones educativas de todos los niveles. La medida tocó a más de cuatro millones de estudiantes y a casi 250 mil docentes, un esfuerzo que, aseguran, buscó cubrir desde los salones hasta las calles cercanas a los planteles.
Un ejército de 20 mil cámaras conectadas al C5 monitoreó
cada rincón, mientras 25 binomios caninos y 25 caballos participaron en
rondines a pie y motorizados, incluso se apoyaron de drones para supervisar
desde el aire, un ojo extra para mantener el orden y vigilar las rutas
escolares.
Durante el operativo, los agentes colocaron cordones de
seguridad en tramos carreteros, puentes peatonales, paradas y rutas de
transporte público, y mantuvieron presencia en vialidades con más tráfico.
También se realizaron labores de prevención contra robos a transeúntes y
vehículos, además de vigilancia para evitar la venta de drogas cerca de las
escuelas.
Todas estas acciones se extendieron a los 125 municipios del
Estado de México. Los encargados del operativo aseguraron que todo se realizó
bajo protocolos estrictos, con respeto a los derechos humanos y buscando que la
comunidad estudiantil pudiera moverse libre y segura.
Para quienes volvieron a clases hoy, la imagen era clara, más policías, más vigilancia y un mensaje que la seguridad, al menos por ahora, no será un obstáculo para empezar el año escolar.
