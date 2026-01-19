lunes, 19 de enero de 2026

Sheinbaum y Gómez supervisan el CBTIS 295 y entregan becas a estudiantes de Ecatepec

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitaron el pasado viernes la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS No. 295, en Ecatepec, donde también entregaron tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina” a familias con hijos que cursan la secundaria en escuelas públicas.

El plantel registra un avance físico del 91 por ciento y se perfila como un espacio moderno para la formación de los jóvenes de la región, contará con aulas, laboratorios, talleres especializados y áreas deportivas, gracias a una inversión federal cercana a 50 millones de pesos para la construcción y 17.3 millones para su equipamiento.

Durante la visita, ambas autoridades destacaron la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la relevancia de acercar oportunidades educativas a las comunidades que más lo necesitan, especialmente en zonas con alta demanda escolar.

La Presidenta Sheinbaum subrayó que la Beca Universal “Rita Cetina” forma parte de una política pública para garantizar que los estudiantes puedan continuar sus estudios sin dificultades económicas, mientras que Gómez Álvarez enfatizó que la obra fortalecerá la educación media superior y brindará un espacio seguro y adecuado para el aprendizaje, la experimentación y el desarrollo integral de los jóvenes.

La beca “Rita Cetina” consta de un apoyo monetario bimestral de mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública y 700 pesos extras por cada estudiante extra.

