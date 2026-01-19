Sheinbaum y Gómez supervisan el CBTIS 295 y entregan becas a estudiantes de Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La
Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la Gobernadora del Estado de México,
Delfina Gómez, visitaron el pasado viernes la construcción del nuevo Centro de
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS No. 295, en Ecatepec,
donde también entregaron tarjetas de la Beca Universal “Rita Cetina” a familias
con hijos que cursan la secundaria en escuelas públicas.
El plantel registra un avance físico del 91 por ciento y se perfila como un espacio moderno para la formación de los jóvenes de la región, contará con aulas, laboratorios, talleres especializados y áreas deportivas, gracias a una inversión federal cercana a 50 millones de pesos para la construcción y 17.3 millones para su equipamiento.
Durante la visita, ambas autoridades destacaron la
coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, así como la
relevancia de acercar oportunidades educativas a las comunidades que más lo
necesitan, especialmente en zonas con alta demanda escolar.
La Presidenta Sheinbaum subrayó que la Beca Universal “Rita
Cetina” forma parte de una política pública para garantizar que los estudiantes
puedan continuar sus estudios sin dificultades económicas, mientras que Gómez Álvarez
enfatizó que la obra fortalecerá la educación media superior y brindará un
espacio seguro y adecuado para el aprendizaje, la experimentación y el
desarrollo integral de los jóvenes.
La beca “Rita Cetina” consta de un apoyo monetario bimestral de mil 900 pesos por familia con al menos un estudiante en secundaria pública y 700 pesos extras por cada estudiante extra.
