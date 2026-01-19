lunes, 19 de enero de 2026

Hércules de Estados Unidos que aterrizó en Toluca es por motivos de capacitación: Gabinete de Seguridad

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La presencia de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca llamó la atención de usuarios en redes sociales y medios locales este domingo, generando comentarios y especulaciones sobre el motivo de su llegada.

El gabinete de seguridad federal aclaró que el aterrizaje fue autorizado por el gobierno de México y forma parte de actividades de capacitación, realizadas siguiendo los protocolos establecidos por ambos países y los acuerdos de colaboración bilateral.

Desde el mediodía comenzaron a circular imágenes del avión aterrizando, en un contexto de tensión derivado de la reciente llamada del presidente Donald Trump a Claudia Sheinbaum, y de movimientos “anti invasión”.

Las autoridades enfatizaron que la operación se realiza de manera coordinada y bajo los procedimientos normales, descartando cualquier riesgo para la seguridad del aeropuerto o de la región. El Hércules C-130 permanece en la terminal aérea mientras se llevan a cabo las actividades de capacitación planeadas entre ambos países.

