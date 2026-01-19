Hércules de Estados Unidos que aterrizó en Toluca es por motivos de capacitación: Gabinete de Seguridad
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La
presencia de un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el
Aeropuerto Internacional de Toluca llamó la atención de usuarios en redes sociales
y medios locales este domingo, generando comentarios y especulaciones sobre el
motivo de su llegada.
El gabinete de seguridad federal aclaró que el aterrizaje
fue autorizado por el gobierno de México y forma parte de actividades de
capacitación, realizadas siguiendo los protocolos establecidos por ambos países
y los acuerdos de colaboración bilateral.
Desde el mediodía comenzaron a circular imágenes del avión
aterrizando, en un contexto de tensión derivado de la reciente llamada del presidente
Donald Trump a Claudia Sheinbaum, y de movimientos “anti invasión”.
Las autoridades enfatizaron que la operación se realiza de manera coordinada y bajo los procedimientos normales, descartando cualquier riesgo para la seguridad del aeropuerto o de la región. El Hércules C-130 permanece en la terminal aérea mientras se llevan a cabo las actividades de capacitación planeadas entre ambos países.
