Adulto mayor muere tras sufrir infarto en la Central de Abastos de Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La tarde de
este domingo, un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida en las
inmediaciones de la Central de Abastos de Toluca tras sufrir un aparente
infarto mientras realizaba sus compras.
De forma repentina, el hombre se desplomó y quedó
inconsciente. Su esposa fue quien lo identificó posteriormente.
Tras el reporte al 911, paramédicos arribaron al lugar y
realizaron maniobras de reanimación, sin embargo, confirmaron que ya no
presentaba signos vitales.
Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa del fallecimiento.
