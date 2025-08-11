lunes, 11 de agosto de 2025

Adulto mayor muere tras sufrir infarto en la Central de Abastos de Toluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La tarde de este domingo, un hombre de aproximadamente 70 años perdió la vida en las inmediaciones de la Central de Abastos de Toluca tras sufrir un aparente infarto mientras realizaba sus compras.

De forma repentina, el hombre se desplomó y quedó inconsciente. Su esposa fue quien lo identificó posteriormente.

Tras el reporte al 911, paramédicos arribaron al lugar y realizaron maniobras de reanimación, sin embargo, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona y notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para determinar la causa del fallecimiento.

