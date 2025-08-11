Vuelca camioneta con turistas en el Nevado de Toluca; 11 personas lesionadas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Una
camioneta que transportaba turistas volcó ayer domingo en la parte alta del
Nevado de Toluca, volcán Xinantécatl, luego de que el conductor perdiera el
control del vehículo y saliera del camino cayendo varios metros de altura.
El accidente dejó un total de 11 personas lesionadas, entre
ellas cinco adultos y seis menores de edad. Dos de los heridos, un adulto y un
menor, se reportan en estado grave, aunque afortunadamente no hubo fallecidos.
Tras el incidente se activaron los servicios de emergencia.
La Policía de Alta Montaña y Agreste, junto con personal de Protección Civil
municipal, respondieron rápidamente al llamado. Además, un helicóptero del
Grupo Relámpagos intervino para trasladar a algunos de los heridos de manera
aérea a diferentes hospitales de emergencia.
Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México
(SSEM) y personal de emergencias del Ayuntamiento también participaron en las
labores de rescate y atención.
Las autoridades informaron que los lesionados fueron
canalizados a varios centros hospitalarios para su atención médica
especializada.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión