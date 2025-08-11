Balacera dentro de restaurante en Toluca deja dos heridos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- La noche de
este domingo, un sujeto armado ingresó al restaurante Rancheros del Sur,
ubicado sobre la avenida Alfredo del Mazo, y abrió fuego contra dos comensales
para intentar asesinarlos.
Las víctimas, identificadas como Berdin “N” de 43 años y
Pedro Antonio “N” de 16 años, resultaron heridos tras los disparos. Ambos
fueron trasladados por paramédicos de la Cruz Roja a distintos hospitales para
recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de
los afectados.
Tras el ataque, el agresor emprendió su huida, mientras que
elementos de la policía municipal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM) acudieron al sitio, acordonaron la zona y comenzaron las
investigaciones para esclarecer los hechos y localizar al responsable.
No se reportan detenidos hasta el momento.
