Anuncian becas para escuelas privadas en el EdoMéx
Toluca.- El Gobierno del Estado de México, a través de la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), dio a
conocer la convocatoria para las Becas de Exención EDOMÉX correspondientes al
ciclo escolar 2025-2026. Este apoyo está dirigido a estudiantes de escuelas
particulares incorporadas al sistema educativo estatal, desde nivel preescolar
hasta posgrado.
La beca consiste en la exención total o parcial del pago de colegiaturas y está orientada a alumnos con un promedio mínimo de 8.5, con excepción de quienes cursan preescolar y primer año de primaria. Entre los requisitos se encuentra acreditar que viven en el Estado de México y no contar con otra beca pública o privada vigente.
El registro en línea se realizará del 3 al 26 de septiembre
de 2025, de acuerdo con la primera letra de la CURP del solicitante.
Posteriormente, los aspirantes contarán con un plazo de cuatro días naturales
para cargar su expediente digital. Los resultados serán publicados del 27 al 31
de octubre de 2025.
Para consultar la convocatoria y realizar el registro, los
interesados deberán ingresar a http://seduc.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares.
La carga de documentos deberá hacerse en http://seduc.edomex.gob.mx/becas/documentos.
Para recibir orientación, están disponibles los teléfonos 722 213 88 94, 722 213 91 76, 722 214 55 88 y 722 214 66 81, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. También se puede solicitar información a través del correo electrónico becasescuelasparticulares@edugem.gob.mx.
