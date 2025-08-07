Develan placa conmemorativa de la nueva velaría en San Martín de las Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- En un ambiente festivo y lleno de tradición, autoridades estatales
y municipales encabezaron la develación de la placa conmemorativa de la nueva
velaría en la Plaza Benito Juárez, una obra que representa un paso importante
en la recuperación y dignificación de los espacios públicos para la comunidad.
El acto se llevó a cabo durante la inauguración oficial de
la Feria Internacional de la Tuna 2025, uno de los eventos culturales y
turísticos más representativos del municipio.
La ceremonia fue encabezada por el presidente municipal José Meneses, quien destacó que esta obra no solo mejora la imagen urbana, sino que se convierte en un punto de encuentro para las familias sanmartinenses. “Esta velaría es símbolo de identidad y unidad. Es un espacio digno donde nuestras tradiciones podrán vivirse, preservarse y compartirse con orgullo”, expresó.
Acompañándolo en el evento estuvo la secretaria de Cultura y
Turismo del Estado de México, Nelly Carrasco, quien reconoció el valor de esta
infraestructura como parte del impulso al desarrollo cultural y turístico de la
región.
“San Martín es un municipio con historia, con cultura viva,
y espacios como este fortalecen el sentido de comunidad y abren nuevas
oportunidades para el arte, la cultura y el turismo”, señaló.
La nueva velaría está destinada a albergar actividades culturales, ferias, conciertos y convivencias comunitarias, brindando protección contra las inclemencias del tiempo y fomentando el uso seguro y constante de la plaza principal.
