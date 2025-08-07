jueves, 7 de agosto de 2025

Madre pidió un préstamo de mil pesos, pero secuestraron a su hijo en garantía. Tras días desaparecido lo encontraron sin vida: Tres detenidos el saldo

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Los Reyes La Paz.- Dolor, rabia e indignación se viven en la comunidad de Ejidal El Pino, donde vecinos y familiares exigieron justicia por la trágica muerte de Fernando, un niño de apenas 5 años quien fue hallado sin vida tras haber sido reportado como desaparecido.

De acuerdo con fuentes oficiales, Fernando fue secuestrado presuntamente como represalia por una deuda de mil pesos que tenía su madre. La desaparición movilizó a la comunidad y a las autoridades, pero lamentablemente, el menor fue encontrado sin vida.

Como resultado de las investigaciones, tres personas identificadas como Carlos “N”, Ana “N” y Lilia “N” fueron detenidas por su probable participación en los delitos de desaparición y homicidio del menor. Los implicados fueron trasladados al penal de Neza Bordo, donde un juez determinará su situación jurídica en los próximos días.

Aunado, vecinos del lugar realizaron una manifestación pacífica en el Centro de Justicia la Paz, portando carteles con frases como "Justicia para Fernando" y "Ni uno más", mientras acompañaban a la familia.


