Madre pidió un préstamo de mil pesos, pero secuestraron a su hijo en garantía. Tras días desaparecido lo encontraron sin vida: Tres detenidos el saldo

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Los Reyes La Paz.-
Dolor, rabia e indignación se viven en la comunidad de Ejidal El Pino, donde
vecinos y familiares exigieron justicia por la trágica muerte de Fernando, un
niño de apenas 5 años quien fue hallado sin vida tras haber sido reportado como
desaparecido.
Como resultado de las investigaciones, tres personas
identificadas como Carlos “N”, Ana “N” y Lilia “N” fueron detenidas por su
probable participación en los delitos de desaparición y homicidio del menor.
Los implicados fueron trasladados al penal de Neza Bordo, donde un juez
determinará su situación jurídica en los próximos días.
Aunado, vecinos del lugar realizaron una manifestación pacífica en el Centro de Justicia la Paz, portando carteles con frases como "Justicia para Fernando" y "Ni uno más", mientras acompañaban a la familia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión