Anuncian reconstrucción de puentes en Nezahualcóyotl que beneficiará a más de 10 millones de personas
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.-
Como parte del Plan Integral del Oriente, dio inicio la reconstrucción de los
puentes vehiculares 1 y 2 del Periférico Oriente en Nezahualcóyotl, una obra
clave para mejorar la conectividad en la región tras los daños provocados por
los sismos de 2017.
El proyecto contempla la reconstrucción total de ambas
estructuras en dos etapas: la primera, correspondiente al puente con dirección
al Estado de México, concluirá en mayo de 2026; la segunda, en sentido hacia la
Ciudad de México, finalizará en octubre de 2027. La extensión total de la obra
es de 1.2 kilómetros, con una inversión de 2 mil millones de pesos.
La reconstrucción forma parte de un esfuerzo más amplio: el Plan Integral del Oriente, que contempla una inversión total de 11 mil 818 millones de pesos en mejoras de movilidad, infraestructura educativa y seguridad peatonal mediante el programa Senderos Seguros, Camina Libre, Camina Segura. De este monto, 405 millones de pesos están destinados específicamente a infraestructura educativa en la región.
La obra tendrá un impacto directo en 1 millón de personas,
pero su beneficio se extiende a más de 10 millones de habitantes de la zona
oriente del Valle de México, quienes verán mejoras significativas en su calidad
de vida y tiempos de traslado, estimándose una reducción de hasta 40 minutos en
viajes diarios. Además, se generarán más de 1,300 empleos directos, impulsando
la economía local durante la ejecución del proyecto.
Los municipios que se verán beneficiados por esta
infraestructura son Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Texcoco,
Ixtapaluca, Tlalnepantla, La Paz, Ecatepec, Valle de Chalco y Naucalpan.
Además de la reconstrucción de los puentes, el proyecto
contempla la rehabilitación vial de la zona aledaña, que será acondicionada
como Sendero Seguro, así como una mejora en la conectividad con las autopistas
México – Puebla y Peñón - Texcoco. También se entregará maquinaria para bacheo
en los 10 municipios del oriente.
Aunque la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue quien impulsó el Plan Integral del Oriente, no estuvo presente en el arranque de la obra por temas de agenda. En el evento participaron la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, el coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo, Armando Quintero Martínez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, y el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo.
