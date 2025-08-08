viernes, 8 de agosto de 2025

Encuentran cuerpo embolsado en la México-Pirámides


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Acolman.- Un hombre fue encontrado sin vida y envuelto en bolsas de plástico en la autopista México-Pirámides, a la altura del municipio de Acolman. El hallazgo ocurrió la mañana de este viernes, tras un reporte ciudadano que alertó a las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, el cuerpo corresponde a un masculino de entre 30 y 35 años de edad, quien presentaba visibles signos de tortura.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para acordonar el área y preservar la escena, en espera del arribo de peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quienes se encargarán de realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la identidad de la víctima permanece desconocida y las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los posibles responsables.

