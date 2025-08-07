Gobierno de EdoMéx listo para llegada de CURP Biométrica, afirman
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- En el marco
del 164° Aniversario del Registro Civil del Estado de México, el secretario
general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, anunció la próxima implementación
de la CURP Biométrica en la entidad, atendiendo la instrucción de la
gobernadora para posicionar al Estado de México como referente nacional en
mecanismos de identidad digital.
Durante la ceremonia conmemorativa celebrada en Texcoco, Duarte Olivares destacó que este nuevo documento “será una gran llave para acceder a otros servicios y programas”, reforzando la visión de un gobierno más justo, cercano y accesible; además, subrayó también el carácter progresista del Registro Civil mexiquense, institución que ha experimentado una transformación significativa hacia un modelo sensible, humanista, ético y estructural.
En el evento, se reconoció la trayectoria de trabajadores
del Registro Civil y se expusieron avances innovadores como la emisión de actas
en sistema braille, la atención en lenguas indígenas, la certificación de
servidores públicos como hablantes de otomí y la realización de 473 trámites de
cambio de identidad de género.
Por su parte, el consejero jurídico Jesús George Zamora
resaltó la necesidad de consolidar una nueva etapa para el Registro Civil, con
instalaciones dignas y procesos accesibles, mientras que Félix Arturo Arce
Vargas, director general de RENAPO, reconoció los logros del estado en la
construcción de servicios ágiles, seguros y confiables.
Con la CURP Biométrica, el Estado de México se perfila como pionero en la modernización del registro de identidad, alineado con los principios de justicia social y equidad promovidos por la actual administración.
