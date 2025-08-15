Anuncian renovación del Parque Estrella y Deportivo Citlaltépetl en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Autoridades
federales y mexiquenses dieron inicio a la rehabilitación del Parque Estrella
de Oriente y el Deportivo Citlaltépetl, ubicados en el oriente del Estado de México,
como parte de un plan de intervención urbana.
La iniciativa forma parte del Programa de Mejoramiento
Urbano y del Plan Integral de la Zona Oriente, impulsados por el Gobierno de
México y el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de
Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui) y la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Para estas dos obras específicas se destinarán 10 millones de pesos de inversión federal, como parte de un paquete más amplio de 96 millones de pesos destinados a 20 obras comunitarias en el oriente mexiquense.
Los trabajos de rehabilitación atenderán necesidades
identificadas directamente por la comunidad. Para ello, se ha contado con la
participación activa de los Comités de Obras Comunitarias, quienes han
colaborado en la planeación y seguimiento de las intervenciones. Durante el
arranque de las obras, se entregaron reconocimientos a vecinos destacados por
su compromiso con el desarrollo de su comunidad.
Durante la presentación del proyecto, Carlos Maza Lara,
Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), en representación de
Delfina Gómez, gobernadora del EdoMéx, destacó la importancia de dignificar los
espacios públicos como herramienta para fortalecer el tejido social; además la
titular Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna
Elena Vega Rangel, subrayó el carácter integral y participativo de estas
acciones.
Aunado, Sedatu anunció que próximamente se llevarán a cabo nuevas consultas ciudadanas, para continuar involucrando a la población en el diseño de las siguientes etapas del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana del Valle de México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión