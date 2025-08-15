Rehabilitan la presa El Bordo en Jocotitlán
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jocotitlán.- El
Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo, anunció la conclusión
de rehabilitación de la presa El Bordo en el municipio de Jocotitlán. Esta obra
beneficia directamente a más de 200 productores locales y permite el riego
eficiente de más de 110 hectáreas de cultivo, principalmente de maíz.
Los trabajos se llevaron a cabo del 6 de junio al 4 de julio de este año, tras los daños sufridos en la presa a causa de las intensas lluvias registradas en septiembre del año pasado. Con una capacidad aproximada de 320 mil metros cúbicos de agua, El Bordo es una infraestructura importante para la producción agrícola de la región.
La rehabilitación fue posible gracias al Programa de
Préstamo de Maquinaria en Zonas Rurales, que permitió el uso de un tractor D6
especializado en obras hidráulicas. En este esfuerzo conjunto, el Gobierno del
Estado de México facilitó la maquinaria, el municipio de Jocotitlán aportó
combustible y personal operativo, y los productores locales colaboraron
activamente en los trabajos.
Entre las labores realizadas destacan el retiro de
vegetación acumulada, excavación en forma de caja, relleno en capas escalonadas
y el reforzamiento de la cortina de la presa para su estabilización.
Durante la supervisión del proyecto, la Secretaria del Campo, María Eugenia Rojano Valdés, y la Presidenta Municipal de Jocotitlán, Aylin López González, destacaron la importancia de este tipo de obras para el desarrollo sustentable del campo mexiquense y reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del sector agropecuario.
