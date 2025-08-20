Arrancan las Rutas de la Salud con entrega masiva de medicamentos y unidades de transporte

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con la
presencia de autoridades estatales y federales, este martes se dio el banderazo
de salida al programa Rutas de la Salud, una estrategia del IMSS-Bienestar para
fortalecer el abasto médico en las clínicas de primer nivel en todo el Estado
de México.
Durante el acto, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se destacó que 35 unidades móviles recorrerán los 125 municipios mexiquenses para distribuir más de 2 millones de medicamentos y entregar de 1 a 4 kits médicos mensuales en cada uno de los 1,044 centros de salud beneficiados.
Cada kit incluye 147 tipos de medicamentos, destinados
principalmente a la atención de la niñez, mujeres embarazadas y personas con
enfermedades comunes como infecciones respiratorias, diarreas, diabetes o
hipertensión.
"Hoy iniciamos con gran orgullo las Rutas de la Salud,
un esfuerzo conjunto para llevar medicamentos e insumos a cada rincón del
Estado de México. Con 35 vehículos y el compromiso de nuestro personal médico,
atenderemos de forma directa a quienes más lo necesitan. La salud es un
derecho, no un privilegio", expresó Gómez Álvarez.
En el evento también participaron la secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera; el director general de Birmex, Carlos Ulloa Pérez; y la coordinadora estatal de IMSS-Bienestar, Guadalupe Guerrero Avendaño. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no estuvo presente, se remarcó el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno para fortalecer el sistema de salud pública.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión