Publican resultados de “Mi Derecho, Mi Lugar 2025” para jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México
¡Ya puedes consultar tu bachillerato asignado!
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. El Gobierno del
Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SECTI), informa que ya se encuentran disponibles los resultados del
proceso Mi Derecho, Mi Lugar 2025, correspondiente a la asignación de espacios
en el nivel medio superior para jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de
México.
Los aspirantes de los siguientes municipios pueden consultar
su plantel asignado ingresando al portal oficial: www.miderechomilugar.gob.mx,
con su folio y CURP, tal como aparecen en el comprobante de registro
A partir del 20 de agosto de 2025, en el mismo portal se
publicarán las instituciones convocantes que ofrecerán lugares disponibles
mediante sus propios procedimientos. Esta segunda etapa representa nuevas
oportunidades para continuar tus estudios.
Carlos Alberto Salgado Treviño, Subsecretario de Educación
Media Superior, exhortó a los aspirantes a consultar únicamente en el sitio
oficial, ya que es el único autorizado para publicar resultados. Asimismo,
pidió evitar compartir datos personales en sitios no verificados.
Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI,
reafirmó que esta estrategia responde al compromiso de la Gobernadora Maestra
Delfina Gómez Álvarez, de asegurar que ningún joven mexiquense se quede sin
estudiar. La ampliación de espacios, la inclusión y la coordinación con todos
los subsistemas educativos son parte de una política sólida que garantiza el
derecho a la educación.
Municipios participantes:
Acolman, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.
