miércoles, 20 de agosto de 2025

Publican resultados de “Mi Derecho, Mi Lugar 2025” para jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México


¡Ya puedes consultar tu bachillerato asignado!

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informa que ya se encuentran disponibles los resultados del proceso Mi Derecho, Mi Lugar 2025, correspondiente a la asignación de espacios en el nivel medio superior para jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Los aspirantes de los siguientes municipios pueden consultar su plantel asignado ingresando al portal oficial: www.miderechomilugar.gob.mx, con su folio y CURP, tal como aparecen en el comprobante de registro

A partir del 20 de agosto de 2025, en el mismo portal se publicarán las instituciones convocantes que ofrecerán lugares disponibles mediante sus propios procedimientos. Esta segunda etapa representa nuevas oportunidades para continuar tus estudios.

Carlos Alberto Salgado Treviño, Subsecretario de Educación Media Superior, exhortó a los aspirantes a consultar únicamente en el sitio oficial, ya que es el único autorizado para publicar resultados. Asimismo, pidió evitar compartir datos personales en sitios no verificados.

Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la SECTI, reafirmó que esta estrategia responde al compromiso de la Gobernadora Maestra Delfina Gómez Álvarez, de asegurar que ningún joven mexiquense se quede sin estudiar. La ampliación de espacios, la inclusión y la coordinación con todos los subsistemas educativos son parte de una política sólida que garantiza el derecho a la educación.

Municipios participantes:

Acolman, Atizapán de Zaragoza, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad.

