Arrestan a dos venezolanos por presunto fraude en Toluca

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con
la Policía Municipal, lograron la detención de dos personas de nacionalidad
venezolana, presuntamente involucradas en actividades fraudulentas, luego de
que se detectara su presencia inusual en un área de cajeros automáticos a través
de la aplicación SEPROBAN.
Gracias a la información recibida por el C5, las autoridades
actuaron de manera inmediata para ubicar a los individuos en distintos puntos
de la ciudad.
La primera detención tuvo lugar en la vialidad Adolfo López
Mateos esquina Corralitos, en la colonia San Mateo Oxtotitlán, donde fue
asegurado Jorge “N”, de 39 años de edad. Posteriormente, con apoyo de las
cámaras de videovigilancia, se logró la detención de Deni “N”, de 45 años, sobre
la avenida Paseo Tollocan y Comonfort.
Durante el operativo, también fueron asegurados dos
vehículos de la marca Volkswagen, uno modelo Jetta y otro modelo Gol, los
cuales presuntamente estarían vinculados con las actividades ilícitas.
A ambos detenidos se le leyeron sus derechos conforme a la ley y fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal en las próximas horas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y deslindar responsabilidades.
