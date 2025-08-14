Reportan desabasto en gasolinerías de Ecatepec y Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Vecinos reportaron
que diversas gasolinerías ubicadas en los municipios de Ecatepec y Tecámac han
comenzado a cerrar sus operaciones debido a una escasez crítica de combustible.
La situación afecta especialmente a las estaciones que ya no cuentan con
suministro regular, mientras que algunas solo ofrecen gasolina tipo premium.
Esta crisis se debería a un paro de piperos, quienes
presuntamente no han recibido su pago durante el último mes, lo que ha detenido
la distribución del combustible en la zona. Hasta el momento, no se ha
anunciado una solución definitiva, y se estima que la suspensión del servicio
podría extenderse al menos por una semana más.
Los usuarios han reportado largas filas en las gasolinerías que aún tienen combustible, aunque de tenerlo, en su gran mayoría solo es gasolina Premium.
