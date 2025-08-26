Aseguran caja seca robada con mercancía valuada en 850 mil pesos en Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aseguraron una caja
seca con mercancía valuada en aproximadamente 850 mil pesos, tras atender una
alerta de robo canalizada por el Centro de Monitoreo estatal.
El operativo, realizado bajo el esquema del Mando Unificado
Zona Oriente, permitió localizar la unidad de carga, una caja seca de la marca
Utility, color blanco abandonada sobre la carretera Lechería - Texcoco, a la
altura de la colonia Héroes de Ecatepec.
El vehículo, que funcionaba como contenedor refrigerante,
transportaba alimentos, entre ellos lácteos y embutidos. Al momento de su hallazgo
no se encontraron personas en el lugar.
Tras confirmar el reporte de robo, la policía estatal implementó un dispositivo de búsqueda que culminó con el aseguramiento del vehículo y su contenido. La unidad fue trasladada ante la autoridad correspondiente para dar seguimiento legal al caso.
