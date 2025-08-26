Detienen en Toluca a Colombianos prestamistas: Cobraban con amenazas y agresiones
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Tres
hombres, entre ellos dos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en la
delegación San Pablo Autopan, en el municipio de Toluca, tras incurrir en
faltas administrativas e intentar sobornar a oficiales para evitar su traslado
ante un juez cívico.
La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca
informó que los hechos ocurrieron en las calles Constituyentes y Melchor
Ocampo, así como en Ignacio López Rayón, donde fueron asegurados Mario
Alejandro “N”, de 45 años (colombiano); Hernández Guerrero “N”, de 26 años
(mexicano); y Víctor Manuel “N”, de 39 años (colombiano).
Durante la intervención, los implicados reconocieron
dedicarse al cobro de préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”,
caracterizado por intereses impagables y métodos de presión violentos hacia los
deudores. A los detenidos se les aseguró un teléfono celular que presuntamente
era utilizado para las operaciones de cobro.
Los tres sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sede Metepec, que definirá su situación jurídica.
