martes, 26 de agosto de 2025

Detienen en Toluca a Colombianos prestamistas: Cobraban con amenazas y agresiones

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Tres hombres, entre ellos dos de nacionalidad colombiana, fueron detenidos en la delegación San Pablo Autopan, en el municipio de Toluca, tras incurrir en faltas administrativas e intentar sobornar a oficiales para evitar su traslado ante un juez cívico.

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca informó que los hechos ocurrieron en las calles Constituyentes y Melchor Ocampo, así como en Ignacio López Rayón, donde fueron asegurados Mario Alejandro “N”, de 45 años (colombiano); Hernández Guerrero “N”, de 26 años (mexicano); y Víctor Manuel “N”, de 39 años (colombiano).

Durante la intervención, los implicados reconocieron dedicarse al cobro de préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”, caracterizado por intereses impagables y métodos de presión violentos hacia los deudores. A los detenidos se les aseguró un teléfono celular que presuntamente era utilizado para las operaciones de cobro.

Los tres sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, sede Metepec, que definirá su situación jurídica.

