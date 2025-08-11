Aseguran toma clandestina de hidrocarburo en Axapusco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Axapusco.- Una toma
clandestina de hidrocarburo fue localizada este sábado en un inmueble ubicado
en los Ejidos de Soapayuca, municipio de Axapusco, como resultado de acciones
preventivas realizadas en el marco de las Mesas de Coordinación para la
Construcción de la Paz.
El hallazgo se originó tras un reporte por baja presión en
los ductos de combustible del sistema Tuxpan-Azcapotzalco, lo que motivó una
inspección en el kilómetro 248+686 de dicho ducto.
En el sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM), en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía
Municipal y personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), descubrieron un túnel
subterráneo de aproximadamente 300 metros de largo por un metro de alto. Dentro
del pasadizo, se encontró una manguera negra de alta presión conectada
directamente a un inmueble, el cual despedía un fuerte olor a combustible.
Además, se detectó una conexión irregular que incluía una
llave de alta presión, aparentemente utilizada para la extracción ilícita de
hidrocarburo.
El inmueble fue asegurado por las autoridades, mientras que
personal técnico de PEMEX llevó a cabo labores de contención para evitar
riesgos mayores y asegurar el área. Oficiales permanecen en el lugar para
preservar la evidencia y prevenir cualquier alteración de la escena.
Las investigaciones continúan a fin de identificar a los responsables y deslindar responsabilidades conforme a la ley.
