lunes, 11 de agosto de 2025

Aseguran toma clandestina de hidrocarburo en Axapusco


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Axapusco.- Una toma clandestina de hidrocarburo fue localizada este sábado en un inmueble ubicado en los Ejidos de Soapayuca, municipio de Axapusco, como resultado de acciones preventivas realizadas en el marco de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.

El hallazgo se originó tras un reporte por baja presión en los ductos de combustible del sistema Tuxpan-Azcapotzalco, lo que motivó una inspección en el kilómetro 248+686 de dicho ducto.

En el sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Municipal y personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX), descubrieron un túnel subterráneo de aproximadamente 300 metros de largo por un metro de alto. Dentro del pasadizo, se encontró una manguera negra de alta presión conectada directamente a un inmueble, el cual despedía un fuerte olor a combustible.

Además, se detectó una conexión irregular que incluía una llave de alta presión, aparentemente utilizada para la extracción ilícita de hidrocarburo.

El inmueble fue asegurado por las autoridades, mientras que personal técnico de PEMEX llevó a cabo labores de contención para evitar riesgos mayores y asegurar el área. Oficiales permanecen en el lugar para preservar la evidencia y prevenir cualquier alteración de la escena.

Las investigaciones continúan a fin de identificar a los responsables y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

