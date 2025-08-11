VIDEO: Captan a policía municipal de Zumpango agrediendo a ciudadano
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Zumpango.- Un nuevo video difundido en redes sociales muestra a un policía municipal de Zumpango golpeando a un civil sin aparente justificación. En las imágenes, el uniformado ingresa sin autorización a un vehículo particular y ordena a un hombre que baje, para luego abofetearlo frente a testigos, incluida una menor de edad.
Cuando la víctima le pregunta el motivo de la agresión, el
policía responde “por pinche mamón” (SIC).
Aunque se desconoce el contexto exacto del incidente, que al
parecer derivó de un conflicto vial, el video ha provocado una fuerte
indignación entre usuarios de redes sociales y vecinos del municipio.
Hasta el momento, no hay pronunciamiento oficial por parte de las autoridades municipales.
