Construirán 10 estancias infantiles en apoyo a madres trabajadoras de la Zona Oriente
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- El gobierno
del Estado de México anunció la construcción de 10 Centros de Educación y
Cuidado Infantil (CECI) en la Zona Oriente de la entidad, como parte de un
proyecto conjunto entre el Gobierno estatal y el Gobierno de México. El
objetivo principal es brindar atención integral a hijos de madres trabajadoras
y avanzar en la igualdad social mediante el fortalecimiento de sus condiciones
laborales.
Estos centros estarán operados por personal especializado
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), capacitado en el cuidado de
niñas y niños desde los 45 días de nacidos hasta los 3 años. Los espacios
ofrecerán entornos seguros y adecuados para el desarrollo físico, emocional y
cognitivo de los menores.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó
que esta iniciativa representa un paso significativo para mejorar las
condiciones de vida de miles de familias. “Los centros serán operados por
personal capacitado y se enfocarán en el cuidado integral infantil,
contribuyendo a la igualdad social y a mejorar las condiciones laborales para
las madres trabajadoras”, declaró.
Por su parte, la gobernadora del Estado de México, Delfina
Gómez Álvarez, expresó su respaldo al proyecto, subrayando el compromiso de su
administración con las mujeres de la entidad. “Las jefas de familia de la Zona
Oriente tendrán siempre nuestro apoyo y el de la Presidenta Claudia Sheinbaum”,
comentó.
En una primera etapa, los municipios que se beneficiarán con la instalación de estos centros son Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Texcoco y Valle de Chalco. Con esta medida, se busca reducir las brechas sociales, apoyar a las mujeres trabajadoras y garantizar mejores condiciones para la infancia mexiquense.
