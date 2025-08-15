viernes, 15 de agosto de 2025

Asesinan a franelero en Chalco


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Miguel “N” de 53 años de edad fue asesinado mientras se dirigía a su trabajo como franelero en las inmediaciones del Barrio de San Antonio, Chalco.

Los hechos se registraron cuando elementos de Protección Civil reportaron a un hombre con impactos de bala en la calle Palma. Al arribo de la unidad, paramédicos confirmaron la usencia de signos vitales.

Según testimonios, dos sujetos en motocicleta se emparejaron a Miguel “N” y sin mediar palabra desenfundaron armas de fuego para realizar más de diez detonaciones. Una de ellas habría impactado directo en la cabeza.

Elementos de la policía municipal, estatal y Guardia Nacional arribaron al sitio para el acordonamiento de la zona, en espera de servicios periciales de la Fiscalía mexiquense.

Aunado, la esposa de Miguel “N” reconoció su cuerpo, asegurando que él se desempeñaba de forma honesta como viene – viene.

Hasta el momento no se han reportado detenciones por este homicidio.

