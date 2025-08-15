Asesinan a franelero en Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Miguel “N”
de 53 años de edad fue asesinado mientras se dirigía a su trabajo como
franelero en las inmediaciones del Barrio de San Antonio, Chalco.
Los hechos se registraron cuando elementos de Protección Civil
reportaron a un hombre con impactos de bala en la calle Palma. Al arribo de la
unidad, paramédicos confirmaron la usencia de signos vitales.
Según testimonios, dos sujetos en motocicleta se emparejaron
a Miguel “N” y sin mediar palabra desenfundaron armas de fuego para realizar más
de diez detonaciones. Una de ellas habría impactado directo en la cabeza.
Elementos de la policía municipal, estatal y Guardia
Nacional arribaron al sitio para el acordonamiento de la zona, en espera de
servicios periciales de la Fiscalía mexiquense.
Aunado, la esposa de Miguel “N” reconoció su cuerpo,
asegurando que él se desempeñaba de forma honesta como viene – viene.
Hasta el momento no se han reportado detenciones por este homicidio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión