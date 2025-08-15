Detienen a “Lord Pádel” por tentativa de homicidio en Cancún
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Atizapán de Zaragoza.- Alejandro “N”, conocido en redes sociales como “Lord Pádel” y empresario de profesión, fue detenido tras ser acusado de tentativa de homicidio contra un instructor de pádel, Israel “N”. El ataque ocurrió el pasado 22 de julio de 2025 en el Club Alfa Pádel, durante un torneo en el que la víctima intentaba mediar una discusión.
Según videos difundidos en redes, Alejandro “N” y tres de
sus acompañantes, entre ellos guardaespaldas, Othon “N”, Karla Alejandra “N” y
Germán “N” golpearon brutalmente a Israel “N”, sometiéndolo en el suelo y
amenazándolo de muerte.
La víctima presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del
Estado de México.
Ayer, los cuatro involucrados fueron detenidos en un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Fiscalía General de la República (FGR), Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQRoo) en el Aeropuerto de Cancún, Quintana Roo. A todos se les imputa el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión