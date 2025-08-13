Asesinan a padre que buscaba a su hijo desaparecido en Ixtapaluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ixtapaluca.- La
tarde del pasado lunes, un hombre identificado como Johan “N”, padre de un
joven desaparecido, fue asesinado frente a su domicilio en la unidad
habitacional San Buenaventura, municipio de Ixtapaluca.
El ataque ocurrió sobre la calle Paseos de las Quintas, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta dispararon en varias ocasiones contra Johan, impactándolo en el tórax y la cabeza. Testigos relataron que previo a la agresión se escucharon gritos de “Te dije que ya no le movieras”.
Paramédicos acudieron al lugar y confirmaron el deceso del
padre de familia. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México se encargó del levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones
correspondientes.
Familiares de Johan habían denunciado previamente amenazas
de muerte en al menos dos ocasiones debido a su insistencia en esclarecer la
desaparición de su hijo, Johan Alain, de 18 años, quien fue visto por última
vez el 3 de septiembre de 2024 en la misma unidad habitacional luego de salir
con un amigo.
Cuatro personas enfrentan un proceso penal relacionado con la desaparición de Johan Alain, entre ellos tres amigos del joven y una persona que tenía el celular de la víctima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión