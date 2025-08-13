Dictan 10 años de prisión a ex comisario de Coatepec Harinas por extorsión
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Juan Cruz
Solano, ex Director de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, fue sentenciado a
10 años de prisión tras ser declarado culpable de extorsionar a dos
comerciantes en la colonia centro de dicho municipio.
Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2024, cuando Juan
Cruz Solano y dos sujetos más interceptaron a las víctimas para exigirles una
suma económica a cambio de protección contra grupos criminales. Durante estos actos,
Solano amenazó con privar de la vida a los comerciantes para impedir que
denunciaran los hechos. Una semana después, el 26 de julio, volvió a exigir
dinero y amenazó con un arma de fuego a uno de ellos.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
llevó a cabo la investigación, en conjunto con la Mesa para la Construcción de
la Paz, logrando acreditar la responsabilidad de Solano con pruebas
contundentes presentadas en audiencia ante los Juzgados de Tenango del Valle.
Juan Cruz Solano fue aprehendido en septiembre de 2024 durante la Operación “Enjambre”, un operativo coordinado para combatir la delincuencia organizada en la región.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión