Estrategia del Mando Unificado Zona Oriente: Reportan más de 39 millones en mercancía robada recuperada
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Del 25 de marzo al
11 de agosto de 2025, la estrategia conjunta del Mando Unificado Zona Oriente,
que abarca 12 municipios del Estado de México, reporta importantes resultados
en materia de seguridad y recuperación económica.
Entre las acciones destacadas, se recuperaron mercancías
robadas por un valor de más de 39.5 millones de pesos y se aseguraron más de
1.5 millones en efectivo. En el rubro de armamento, se incautaron 1,170 armas,
incluyendo armas blancas, cortas, largas y hechizas, junto con casi 2,800
cartuchos útiles.
En cuanto a narcóticos, fueron decomisados aproximadamente
175 kilogramos de drogas en distintas presentaciones, más de 4,700 dosis de
cocaína y cerca de 800 pastillas de metanfetaminas y anfetaminas. Además, se
recuperaron un total de 5,349 vehículos, de los cuales más de 1,800 contaban
con reporte de robo.
Una detención relevante fue la de José Luis “N”, alias
“Crack”, objetivo prioritario capturado en Chiconcuac, donde se aseguraron
drogas, armamento, equipo táctico y vehículos, incluyendo uno blindado.
La estrategia también logró localizar cinco tomas
clandestinas, decomisar casi 40,000 litros de hidrocarburo y desmantelar un
laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas.
En total, se cumplimentaron 133 órdenes de aprehensión. Esta operación es resultado del trabajo coordinado entre diversas instituciones como la SSPC, SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, FGR, CNI, SSEM, FGJEM y policías municipales.
