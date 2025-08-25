Asesinan a un hombre durante asalto en Otumba: Vecinos exigen seguridad y justicia
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Otumba.- La
madrugada de este domingo, un violento asalto cobró la vida de un hombre en una
tienda de abarrotes ubicada sobre las vías del tren, a la entrada del municipio
de Otumba.
De acuerdo con testigos, dos tipos armados ingresaron a la
tienda, donde se encontraban una pareja y un hombre acompañado de sus hijas.
Los agresores amenazaron a los presentes y los despojaron de sus pertenencias.
Al percatarse de que uno de los clientes tenía las llaves de
una camioneta Ford Lobo, los asaltantes le exigieron entregarlas. Sin embargo,
al resistirse, el hombre fue baleado a quemarropa. Murió en el lugar.
Los asesinos huyeron rápidamente en un vehículo tipo Tsuru,
sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.
Este hecho ha generado una fuerte indignación entre los
vecinos, quienes han alzado la voz para exigir mayor seguridad en la zona. Señalan
un aumento significativo en los delitos durante los últimos meses y
responsabilizan al presidente municipal de Otumba por la falta de acciones
efectivas ante la creciente inseguridad.
Autoridades municipales aún no han emitido un comunicado oficial ni confirmado la identidad de la víctima.
Yo siempre paso por ese lugar y nunca me a dado la confianza de pararme a comprar en ese lugarResponderEliminar
Desgraciados rateros hjdpt ¿porque matar ?antes los rateros no eran tan mierdas como ahoraResponderEliminar