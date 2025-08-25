lunes, 25 de agosto de 2025

Intenta quemar viva a una mujer en Valle de Bravo: Está detenido


Intenta quemar viva a una mujer en Valle de Bravo: Está detenido

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Bravo.- Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un hombre identificado como Isaías “N”, de 47 años de edad, por su probable responsabilidad en un intento de feminicidio ocurrido en la colonia Centro del municipio de Valle de Bravo.

De acuerdo con los reportes, la víctima, una mujer cuya identidad se mantiene reservada, fue agredida física y verbalmente y, tras un momento de intensidad, el agresor la roció con alcohol con la intención de prenderle fuego.

La víctima logró solicitar ayuda y fue atendida de manera oportuna por los elementos estatales, quienes acudieron tras recibir una llamada de emergencia. Los oficiales priorizaron su integridad física, brindándole protección inmediata y contención emocional.

El presunto agresor fue detenido en el lugar de los hechos, se le informaron sus derechos y fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Enfrenta cargos por el probable delito de feminicidio en grado de tentativa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 