Intenta quemar viva a una mujer en Valle de Bravo: Está detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Bravo.- Elementos
de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a un
hombre identificado como Isaías “N”, de 47 años de edad, por su probable
responsabilidad en un intento de feminicidio ocurrido en la colonia Centro del
municipio de Valle de Bravo.
De acuerdo con los reportes, la víctima, una mujer cuya
identidad se mantiene reservada, fue agredida física y verbalmente y, tras un
momento de intensidad, el agresor la roció con alcohol con la intención de
prenderle fuego.
La víctima logró solicitar ayuda y fue atendida de manera
oportuna por los elementos estatales, quienes acudieron tras recibir una
llamada de emergencia. Los oficiales priorizaron su integridad física,
brindándole protección inmediata y contención emocional.
El presunto agresor fue detenido en el lugar de los hechos, se le informaron sus derechos y fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Enfrenta cargos por el probable delito de feminicidio en grado de tentativa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión