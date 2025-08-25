Transportistas bloquean la México–Querétaro en Soyaniquilpan; exigen localizar a dos compañeros desaparecidos

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Soyaniquilpan.-
Transportistas del municipio de Jilotepec bloquearon ambos sentidos de la
autopista México–Querétaro, a la altura de Soyaniquilpan, en protesta por el
presunto secuestro de dos de sus compañeros.
Los manifestantes exigen la inmediata localización de Carlos
Cornelio Ortega y Cristóbal Govea González, quienes según denunciaron, habrían
sido secuestrados recientemente mientras realizaban sus labores.
El bloqueo ha generado un importante caos vial en esta vía
de alta afluencia, afectando tanto el tránsito local como de largo recorrido
entre la Ciudad de México y el Bajío.
Con pancartas y camiones atravesados sobre la autopista, los
transportistas piden una respuesta inmediata por parte de las autoridades, así
como acciones concretas para dar con el paradero de los dos hombres.
Hasta el momento, el bloqueo continúa y no se ha informado sobre avances en la investigación ni sobre posibles mesas de diálogo con las autoridades estatales o federales.
