Avanzan obras públicas en Teotihuacán: repavimentaciones, encortinado y adquisición de vehículos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- El ayuntamiento de Teotihuacán continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y social del municipio con diversas obras públicas que abarcan pavimentación de calles, avance en infraestructura hidráulica y adquisición de vehículos para mejorar los servicios a los teotihuacanos.
Entre las acciones más recientes, se reportó la
repavimentación con mezcla asfáltica de la avenida Jiménez Cantú en Santa María
Cozotlán, una de las vialidades principales de la comunidad; además, fue
concluida la aplicación de pavimento en la calle Camino Viejo a Palapa, ubicada
en la colonia Nueva San Pedro de Purificación, mejorando el acceso y tránsito.
También se anunció el avance en la obra de encortinado del torrente Piedras Negras, en la comunidad de San Francisco Mazapa, una intervención para la prevención de inundaciones y el manejo adecuado de aguas pluviales.
Como parte de los esfuerzos por fortalecer los servicios
municipales, el Ayuntamiento también adquirió dos camionetas destinadas a las
áreas de Desarrollo Social y Servicios Públicos, lo que permitirá una atención
más ágil y eficiente.
El presidente municipal Mario Paredes de la Torre destacó el compromiso de su administración con el bienestar de los teotihuacanos “Estamos avanzando paso a paso, cumpliendo con hechos y no palabras. Estas obras son resultado de la planeación, el trabajo conjunto con la ciudadanía y el uso responsable de los recursos públicos”, comentó.
