Avanzan obras públicas en Teotihuacán: repavimentaciones, encortinado y adquisición de vehículos

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Teotihuacán.- El ayuntamiento de Teotihuacán continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y social del municipio con diversas obras públicas que abarcan pavimentación de calles, avance en infraestructura hidráulica y adquisición de vehículos para mejorar los servicios a los teotihuacanos.

Entre las acciones más recientes, se reportó la repavimentación con mezcla asfáltica de la avenida Jiménez Cantú en Santa María Cozotlán, una de las vialidades principales de la comunidad; además, fue concluida la aplicación de pavimento en la calle Camino Viejo a Palapa, ubicada en la colonia Nueva San Pedro de Purificación, mejorando el acceso y tránsito.

También se anunció el avance en la obra de encortinado del torrente Piedras Negras, en la comunidad de San Francisco Mazapa, una intervención para la prevención de inundaciones y el manejo adecuado de aguas pluviales.

Como parte de los esfuerzos por fortalecer los servicios municipales, el Ayuntamiento también adquirió dos camionetas destinadas a las áreas de Desarrollo Social y Servicios Públicos, lo que permitirá una atención más ágil y eficiente.

El presidente municipal Mario Paredes de la Torre destacó el compromiso de su administración con el bienestar de los teotihuacanos “Estamos avanzando paso a paso, cumpliendo con hechos y no palabras. Estas obras son resultado de la planeación, el trabajo conjunto con la ciudadanía y el uso responsable de los recursos públicos”, comentó.

