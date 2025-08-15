viernes, 15 de agosto de 2025

Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides impulsa obras de pavimentación


Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides impulsa obras de pavimentación

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las Pirámides.- Autoridades del ayuntamiento de San Martín de las Pirámides anunciaron diversas obras de infraestructura vial para reafirmar su compromiso con el desarrollo y bienestar de las comunidades.

En la localidad de San Antonio de las Palmas, se lleva a cabo la construcción de pavimentación con mezcla asfáltica sobre la calle Colorines, una obra que busca mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura urbana de la zona.

“Seguimos trabajando de la mano con nuestros vecinos para que cada comunidad cuente con caminos seguros y dignos. Estas obras no solo transforman nuestros pueblos, también representan un paso firme hacia un San Martín de las Pirámides más fuerte, seguro y unido”, aseveró José Meneses, presidente municipal de San Martín de las Pirámides.

Por otro lado, en la comunidad de Ixtlahuaca, se está ejecutando la primera etapa de la pavimentación de la calle Saltillo, una vía estratégica que beneficiará directamente a las comunidades de Ixtlahuaca, Tlachinolpa y El Saltito. Esta obra busca mejorar la conectividad, aumentar la seguridad y elevar la calidad de los vecinos.

Estos trabajos formarían parte del plan integral del gobierno municipal para atender las necesidades más urgentes en infraestructura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 