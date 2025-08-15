Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides impulsa obras de pavimentación
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- Autoridades del ayuntamiento de San Martín de las Pirámides
anunciaron diversas obras de infraestructura vial para reafirmar su compromiso
con el desarrollo y bienestar de las comunidades.
En la localidad de San Antonio de las Palmas, se lleva a cabo la construcción de pavimentación con mezcla asfáltica sobre la calle Colorines, una obra que busca mejorar la movilidad, reforzar la seguridad vial y contribuir al fortalecimiento de la infraestructura urbana de la zona.
“Seguimos trabajando de la mano con nuestros vecinos para
que cada comunidad cuente con caminos seguros y dignos. Estas obras no solo
transforman nuestros pueblos, también representan un paso firme hacia un San
Martín de las Pirámides más fuerte, seguro y unido”, aseveró José Meneses,
presidente municipal de San Martín de las Pirámides.
Por otro lado, en la comunidad de Ixtlahuaca, se está
ejecutando la primera etapa de la pavimentación de la calle Saltillo, una vía
estratégica que beneficiará directamente a las comunidades de Ixtlahuaca,
Tlachinolpa y El Saltito. Esta obra busca mejorar la conectividad, aumentar la
seguridad y elevar la calidad de los vecinos.
Estos trabajos formarían parte del plan integral del gobierno municipal para atender las necesidades más urgentes en infraestructura.
