Ayuntamiento de Huixquilucan firma convenio con Colegio de Notarios del Estado de México para facilitar servicios notariales
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- En un
esfuerzo por facilitar el acceso a servicios notariales y mejorar la seguridad
jurídica de las familias, Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de
Huixquilucan, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios del
Estado de México para llevar a cabo una Jornada Notarial en el municipio.
El convenio tiene como objetivo acercar los servicios notariales a la ciudadanía, con especial énfasis en la materia de traslado de dominio. Además, busca brindar asesoría especializada que facilite la regularización patrimonial y otorgue tranquilidad y certeza jurídica a las familias huixquiluquenses.
“Con estas acciones, damos un paso firme para acercar los
servicios notariales a todas las familias de Huixquilucan. Nuestro compromiso
es garantizar seguridad jurídica, simplificar trámites y brindar tranquilidad a
quienes buscan regularizar su patrimonio de manera fácil, rápida y
transparente.”, aseveró Contreras Carrasco.
Como parte de estas acciones, también se realizó el
relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, una plataforma
que vincula al Gobierno Municipal con el Notariado y la ciudadanía para
simplificar los trámites y otorgar certeza jurídica a través de internet.
Gracias a esta Ventanilla Digital, se han logrado reducir considerablemente los tiempos promedio para la transmisión de bienes inmuebles. Ahora, los usuarios pueden realizar de manera digital, segura y legalmente válida trámites como constancias de no adeudo de predial y agua, pago de aportaciones, consulta del valor catastral, cédulas de zonificación y traslado de dominio, procedimientos que anteriormente requerían presencia física.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión