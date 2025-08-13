miércoles, 13 de agosto de 2025

Ayuntamiento de Huixquilucan firma convenio con Colegio de Notarios del Estado de México para facilitar servicios notariales


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huixquilucan.- En un esfuerzo por facilitar el acceso a servicios notariales y mejorar la seguridad jurídica de las familias, Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios del Estado de México para llevar a cabo una Jornada Notarial en el municipio.

El convenio tiene como objetivo acercar los servicios notariales a la ciudadanía, con especial énfasis en la materia de traslado de dominio. Además, busca brindar asesoría especializada que facilite la regularización patrimonial y otorgue tranquilidad y certeza jurídica a las familias huixquiluquenses.

“Con estas acciones, damos un paso firme para acercar los servicios notariales a todas las familias de Huixquilucan. Nuestro compromiso es garantizar seguridad jurídica, simplificar trámites y brindar tranquilidad a quienes buscan regularizar su patrimonio de manera fácil, rápida y transparente.”, aseveró Contreras Carrasco.

Como parte de estas acciones, también se realizó el relanzamiento de la Ventanilla Digital de Trámites Notariales, una plataforma que vincula al Gobierno Municipal con el Notariado y la ciudadanía para simplificar los trámites y otorgar certeza jurídica a través de internet.

Gracias a esta Ventanilla Digital, se han logrado reducir considerablemente los tiempos promedio para la transmisión de bienes inmuebles. Ahora, los usuarios pueden realizar de manera digital, segura y legalmente válida trámites como constancias de no adeudo de predial y agua, pago de aportaciones, consulta del valor catastral, cédulas de zonificación y traslado de dominio, procedimientos que anteriormente requerían presencia física.

