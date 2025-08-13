Toluca fortalece su desarrollo económico con la llegada de Planta Vento Motorcycles
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En una
reunión clave para el futuro económico del municipio, el presidente municipal
de Toluca, Ricardo Moreno, se reunió con los directivos de Planta Vento
Motorcycles, una de las planta líder en ensamble de motocicletas, quienes
confirmaron la instalación de su centro de operaciones en Toluca.
Esta decisión estratégica representa un impulso
significativo para la economía local, ya que Planta Vento Motorcycles ha
generado más de 4,000 empleos directos en lo que va del año, consolidando al
municipio como un polo importante de desarrollo industrial.
Aunado, Ricardo Moreno destacó que esta alianza es un claro
ejemplo de cómo Toluca continúa trabajando para atraer inversiones que
beneficien a la población, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar
social.
Con la llegada de Planta Vento Motorcycles, Toluca se posiciona como un referente en la industria automotriz, impulsando la generación de empleos y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
